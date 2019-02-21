В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
В крупном супермаркете Тулы ликвидирован пожар
Алексей Дюмин и Алексей Миллер обсудили развитие сотрудничества между Тульской областью и ПАО «Газпром»