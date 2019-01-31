"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
"История в миниатюре"
Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции
Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства