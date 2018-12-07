Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Олени, медведи и шаманы в Туле
Жители России собрали почти миллион рублей на реставрацию храма Рождества Богородицы на Куликовом поле