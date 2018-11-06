Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Новый сквер в Тульском Заречье
Сборная Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде