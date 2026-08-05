Где в Туле отключат электричество 6 августа Фото: Алексей ФОКИН.

Завтра, 6 августа, в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Связано это с проведением ремонтных работ на участках электросетей.

Ограничения в этот день коснутся следующих адресов:

- пр-т Ленина, 90; ул. Смидович, 1-а (с 9:00 до 16:00);

- ул. Калинина, 8-а, 8, 14, 6 к.1, 5 к. 2, 4 (с 8:30 до 16:30);

- ул. Рязанская, 26 (с 9:00 до 16:00);

- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 12-а (с 9:00 до 17:30);

- п. Октябрьский: 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-25 (нечётн.); 23-й пр-зд, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.) (с 9:00 до 17:00);

- ул. Дульная, 70-120 (чётн.), 69-103 (нечётн.), 57, 59, 61, 63-б, 102-а, 106-а, 109, 124; ул. М. Горького, 245 (с 9:00 до 17:00).