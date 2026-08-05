Иностранец-кондитер попался на краже чужого велосипеда из подъезда дома в Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть МО МВД России «Белёвский» обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила о краже велосипеда из подъезда дома на улице Советской. По её словам, пропажа произошла утром 4 августа. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Воришкой оказался 36-летний иностранный гражданин, работающий кондитером на одном из местных предприятий.

Задержанный дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и скоро будет возвращен владелице.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.