Тульские гребцы завоевали пять медалей на первенстве России в Энгельсе

Фото: Алексей ФОКИН.
Сборная Тульской области блестяще выступила на первенстве России и всероссийских соревнованиях в Энгельсе. Команда туляков завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.
16-летняя Анастасия Савчук стала одной из главных героинь турнира: в байдарке-одиночке она взяла золото на дистанциях 500 и 1000 метров и серебро на 5000 метрах. Дважды выполнив норматив, она удостоена звания «Мастер спорта России».
Мужская сборная Тульской области также отличилась: Алексей Глебов и Артем Шестаков завоевали бронзу в байдарке-двойке на 5000 метров.
В олимпийской дисциплине четверок на 500 метров бронзовыми призерами стали Алексей Глебов, Артем Шестаков, Михаил Никонов и Александр Пимченко.