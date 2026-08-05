Тульские гребцы завоевали пять медалей на первенстве России в Энгельсе Фото: Алексей ФОКИН.

Сборная Тульской области блестяще выступила на первенстве России и всероссийских соревнованиях в Энгельсе. Команда туляков завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

16-летняя Анастасия Савчук стала одной из главных героинь турнира: в байдарке-одиночке она взяла золото на дистанциях 500 и 1000 метров и серебро на 5000 метрах. Дважды выполнив норматив, она удостоена звания «Мастер спорта России».

Мужская сборная Тульской области также отличилась: Алексей Глебов и Артем Шестаков завоевали бронзу в байдарке-двойке на 5000 метров.

В олимпийской дисциплине четверок на 500 метров бронзовыми призерами стали Алексей Глебов, Артем Шестаков, Михаил Никонов и Александр Пимченко.