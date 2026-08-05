16 километров теплосетей заменят к отопительному сезону в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН.

Зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела заседание штаба по подготовке Новомосковска и других населенных пунктов муниципалитета к осенне-зимнему сезону.

Второй по численности населения город региона требует особого внимания. Ведется оценка готовности потребителей и управляющих компаний, в зоне особого контроля — учреждения образования и здравоохранения.

Всего к отопительному сезону предстоит подготовить 48 котельных и 4 крышные котельные, 5 центральных и 9 тепловых пунктов, а также заменить 16,3 км ветхих тепловых сетей. Ремонт 70% запланированных крыш уже завершен. До 1 сентября необходимо пополнить аварийный запас, проверить укомплектованность аварийных бригад и завершить ревизию запорной арматуры.

Аникина подчеркнула, что подготовка проводится в усиленном режиме с учетом текущей обстановки. Во второй половине августа состоится комиссионный выезд для проверки готовности Новомосковской ГРЭС и объектов ООО «ККС».