Крупные штрафы заплатят трое туляков за продажу контрафактных сигарет Фото: Алексей ФОКИН.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор трем местным жителям 29-57 лет, признанным виновными в незаконном обороте табачной продукции в составе организованной группы.

С декабря 2024 года по май 2025 года злоумышленники приобрели не менее 817 пачек немаркированных сигарет, хранили их в торговом павильоне. Часть из этой партии группировка продавала.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД. Общая стоимость изъятой продукции превысила 100 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из фигурантов штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, мобильные телефоны и сам торговый павильон с вывеской «ТАБАК» конфискованы в доход государства.