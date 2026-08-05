Туляков предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского гидрометцентра, 6 и 7 августа в Тульской области ожидается аномально жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Тулякам рекомендуют носить легкую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, пить больше воды и чаще находиться в тени.

Особое внимание необходимо уделять пожарной безопасности: запрещено пользоваться открытым огнем вблизи деревянных построек и сухой травы. Купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах, категорически нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому номеру 112.