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НовостиОбщество5 августа 2026 11:16

Туляков предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре

Зной может прийти в регион уже завтра
Анна КОНЕВА
Туляков предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре

Туляков предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре

Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского гидрометцентра, 6 и 7 августа в Тульской области ожидается аномально жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Тулякам рекомендуют носить легкую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, пить больше воды и чаще находиться в тени.

Особое внимание необходимо уделять пожарной безопасности: запрещено пользоваться открытым огнем вблизи деревянных построек и сухой травы. Купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах, категорически нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому номеру 112.