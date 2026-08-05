Алексинец получил 5 лет «строгача» за покупку и хранение наркотиков Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Алексина, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Как установил суд, в конце марта наркозависимый мужчина приобрел в сети 1,88 г производного N-метилэфедрона.

Запрещенное вещество было изъято сотрудниками полиции во время личного досмотра.

С учетом позиции прокурора и наличия у мужчины судимости суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.