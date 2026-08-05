Тулячка попала на скамью подсудимых за мошенничество с социальным контрактом Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Воловского района Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Тулы, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.

Женщина, официально признанная малоимущей, заключила социальный контракт для открытия собственного дела и получила пособие в 350 тысяч рублей, заявив, что собирается заняться косметическими услугами.

Однако, как установило следствие, средства были потрачены на личные нужды, а предпринимательская деятельность так и не началась. Своими действиями обвиняемая нанесла ущерб бюджету.

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.