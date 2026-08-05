Главный инженер компании ответит в суде за падение наледи на женщину в Туле Фото: Алексей ФОКИН.

В Центральном районном суде Тулы начнется разбирательство по делу главного инженера коммерческой организации. Его обвиняют в халатности, повлекшей травмирование женщины.

Инцидент случился 5 марта, когда на выходе из здания на улице Льва Толстого на пострадавшую рухнула глыба снега и льда.

Следствие установило, что инженер не организовал очистку крыши в срок, хотя ответственность за это лежала на нём. В результате скопившаяся наледь упала на 42-летнюю женщину, причинив ей вред здоровью.

Собранные доказательства и заключения экспертов признаны достаточными для передачи дела в суд. Инженеру грозит уголовное наказание за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.