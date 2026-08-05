В Тульской области бесплатный туристический автобус отправится в Крапивну Фото: Алексей ФОКИН.

Путешествия по Тульской области продолжаются. На прошлой неделе состоялась первая поездка на туристическом автобусе, выделенном по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Пассажиры побывали на Куликовом поле, посетили музейный комплекс и Мемориал на Красном холме. Следующая поездка запланирована на 15 августа — в старинный город Крапивну.

В программе: экскурсия в Музей Земства и градостроительной истории, прогулка по историческому центру и культурная программа. В сквере музея выступят Губернаторский духовой оркестр, ансамбль «Легенда» и молодежный театр «Мюсли» со спектаклем «Вино из одуванчиков» по мотивам рассказа Рея Брэдбери.

Проезд на автобусе бесплатный, экскурсии оплачиваются на месте. Для участия необходима предварительная регистрация.