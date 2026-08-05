В Туле из-за жары продолжают раздавать питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с жаркой погодой — столбики термометров превышают +26 градусов — в Туле продолжается бесплатная раздача питьевой воды.

Пункты работают ежедневно с 10:00 до 18:00 в точках продажи кваса и безалкогольных напитков. Воду можно получить по адресам на улицах Максима Горького, Октябрьской, Марата, Фрунзе, Жаворонкова, Красноармейском проспекте, Казанской набережной и улице Менделеевской.

Также вода доступна в точках «Мой кофе» на проспекте Ленина, улицах Металлистов, Вильямса и Кутузова.

С 10:00 до 16:00 дополнительно работает точка на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской у ТЦ «Гостиный двор».