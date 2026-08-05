В Ясной Поляне впервые пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы» Фото: Алексей ФОКИН.

8 и 9 августа в музее-усадьбе «Ясная Поляна» впервые состоится фестиваль «Усадьбы Москвы» с программой «Летнее путешествие. Москва — Ясная Поляна». Это одно из пяти специальных событий в региональных усадьбах в рамках седьмого сезона фестиваля. Иммерсивная зона развернётся рядом с Кузней, недалеко от Дома Волконского и Конюшни.

В программе: исторический пикник «Завтрак на траве. Эпистолярий» на тему «Толстой и Тургенев: дуэль?», театрализованное чаепитие с лекцией «Чай с историей», интерактивные игры «Живые картины» по мотивам картин Николая Ге и сцен из произведений Толстого, литературно-исторические викторины и литературные чтения.

Для гостей также будут работать ретроателье с возможностью примерить старинные костюмы, зоны игр в крокет, серсо, бирюльки и лото, а также усадебная почта для отправки открыток.

8 августа музей декоративного искусства проведёт мастер-классы по линогравюре. Рядом будет работать мобильный туристический центр «Москва», где можно составить маршрут по столице и совершить VR-прогулку. Также гостей ждут ольфакторные мастер-классы и викторина «Москва литературная».

Вход на фестиваль — по билету на прогулку по заповеднику.

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