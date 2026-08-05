Две тульские школы прошли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два представителя Тульской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев среди 150 участников из 61 региона страны - центр образования № 18 имени Героя Советского Союза Е. Ф. Волкова и центр образования № 25.

Финалистов определили по итогам многоступенчатого отбора, который шел с марта. В рамках подготовки к финалу для участников провели онлайн встречи с наставниками: эксперты делились инструментами для вовлечения школьников в музейную работу, рассказывали о применении цифровых технологий и нейросетей, о том, как делать экскурсии увлекательными и приводить деятельность музеев в соответствие с актуальными нормативами.

Следующий этап - финальные испытания в октябре на форуме «Память жива», где участники представят презентации о своих музеях и экспозициях. Оценивать выступления будет экспертное жюри и участники форума.

По итогам конкурса выберут 70 победителей, которые получат демонстрационное оборудование, компьютерную технику, витрины для экспозиций, оснащение для выставочного пространства.

Стоит отметить, что в Тульской области сегодня работает 212 паспортизированных музеев образовательных организаций.