За заросли борщевика Сосновского двух собственников участков оштрафовали в Суворовском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Суворовского района оштрафовал двух местных жителей на 500 рублей каждого.

Мужчины - собственники земельных участков в деревне Юрово, которым администрация МО Суворовский район выдала предписания до 8 июля провести мероприятия по защите участков от зарастания борщевиком Сосновского. Однако в установленный срок требования не были выполнены.

Суд признал их виновными и назначил каждому штраф в максимальном размере, предусмотренном санкцией статьи для граждан, - 500 рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.