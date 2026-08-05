Тулячка Дарья Ефимова - победительница Кубка России по решению шахматных композиций Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле прошли финальные соревнования Кубка России по решению шахматных композиций среди женщин. В интеллектуальном турнире приняли участие 57 спортсменок из 26 регионов страны.

Программа состязаний включала опен турнир и шесть туров основного этапа. Участницы демонстрировали мастерство в решении двухходовых, трехходовых и многоходовых задач, а также этюдов, задач на кооперативный и обратный мат.

Триумфом для тульских шахматисток стал полный пьедестал почета:

Первое место заняла Дарья Ефимова. Мастер спорта России, чемпионка мира набрала 85,5 очка из 90 возможных. Кроме того, Дарья показала лучший результат в опен турнире — 57 очков из 60.

Второе место - Анастасия Назарова. Третье - Екатерина Шестакова.