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НовостиПроисшествия5 августа 2026 6:53

Житель Алексина получил 9,5 года колонии строгого режима за убийство знакомого

Суд признал доказанным факт нанесения смертельных ножевых ранений в ходе бытового конфликта
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Алексина получил 9,5 года колонии строгого режима за убийство знакомого.

Житель Алексина получил 9,5 года колонии строгого режима за убийство знакомого.

Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении убийства. Следствие установило, что 21 мая 2026 года между подсудимым и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди, от полученных ранений потерпевший скончался.

Следователи Алексинского межрайонного отдела СУ СК России по Тульской области провели исчерпывающий комплекс следственных действий и собрали полную доказательственную базу. Суд полностью согласился с позицией обвинения и признал собранные материалы достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

В качестве наказания фигуранту назначено 9,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.