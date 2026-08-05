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НовостиОбщество5 августа 2026 6:31

Работа кафе приостановлена из за грубых нарушений санитарных норм в Щекино Тульской области

Пока постановление действует на три месяца
Игорь КОПЫТОВ
Работа кафе приостановлена из‑за грубых нарушений санитарных норм в Щекино Тульской области

Работа кафе приостановлена из‑за грубых нарушений санитарных норм в Щекино Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд приостановил на 90 суток деятельность организации общественного питания. Нарушения выявили 29 июля во время инспекционного визита в заведение на улице Московской, 16, в Щекино.

Так, здесь не велся производственный контроль по принципам ХАССП, принималась пищевая продукция без маркировки, не было достаточно технических средств для соблюдения технологического процесса, на стенах - следы протечек, выбоины плитки на стенах и полу, а сотрудники не прошли обязательные медицинские осмотры.

Постановлением судьи предпринимателю назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Постановление обращено к немедленному исполнению.

Документ пока не вступил в законную силу.