Работа кафе приостановлена из‑за грубых нарушений санитарных норм в Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд приостановил на 90 суток деятельность организации общественного питания. Нарушения выявили 29 июля во время инспекционного визита в заведение на улице Московской, 16, в Щекино.

Так, здесь не велся производственный контроль по принципам ХАССП, принималась пищевая продукция без маркировки, не было достаточно технических средств для соблюдения технологического процесса, на стенах - следы протечек, выбоины плитки на стенах и полу, а сотрудники не прошли обязательные медицинские осмотры.

Постановлением судьи предпринимателю назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Постановление обращено к немедленному исполнению.

Документ пока не вступил в законную силу.