В Тульской области за сутки потушили три пожара и ликвидировали последствия трех ДТП Фото: материалы пресс-служб.

В Тульской области за прошедшие сутки, 4 августа, сотрудники МЧС России ликвидировали три техногенных пожара. Так, в Донском, в микрорайоне Центральный на ул. Октябрьская потушили возгорание в хозяйственной постройке. В деревне Мишенское Белевского района на ул. Бунина ликвидировали пожар в здании. А в селе Краснополье Кимовского района потушили возгорание в легковом автомобиле. Пострадавших нигде нет.

Также спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий трех ДТП: два происшествия случились в Туле, одно - в Богородицком районе.