5 августа в Туле без света останутся жители Мясново и Заречья

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:
с 8:00 до 20:00 - ул. Ландышевая, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.), Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 7-37 (нечётн.), ул. Ромашковая, 10, 16, 18, ул. Краинская, 28, 54, 56, 58, 83, 85, 86;
с 8:30 до 16:30 - ул. Калинина, 8-а, 8, 14, 6 к.1, 6 к.2, 5 к. 1, 5 к. 2, 3, 10-а, 4;
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 90; ул. Смидович, 1-а, 3; п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 10, 1, 4, 3, 5, 2, 6; п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41-76; ул. Станционная, 1, 2, 3, 19, 44, 25, 23, 21, 19-а, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 29-а, 60; ; ул. Транспортная, 8-а;
с 9:00 до 17:00 - 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а; ул. Казанская, 1-5 (нечётн.);
с 9:00 до 17:30 - ул. Комсомольская, 167, 171, 226-а, 228, 230, 232; ул. Токарева, 204, 70-а, 78, 80, 86-а, 86-б, 86-в;
с 9:30 до 14:00 - Мясново: 7-й пр-зд, 63, 76, 63-а; 8-й пр-зд, 58, 75, 77; ул. Рогова, 35; Одоевское шоссе, 36, 38.