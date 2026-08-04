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НовостиПроисшествия4 августа 2026 14:28

К 9,5 годам колонии за убийство приговорили мужчину в Алексине Тульской области

Жертва нападения скончалась на месте конфликта
Игорь КОПЫТОВ
К 9,5 годам колонии за убийство приговорили мужчину в Алексине Тульской области

К 9,5 годам колонии за убийство приговорили мужчину в Алексине Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Трагедия произошла 21 мая в Алексине: в квартире на улице Монтажная между подсудимым и потерпевшим возник конфликт. Будучи нетрезвым, обвиняемый около 9 вечера нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в грудную клетку - мужчина скончался на месте.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил алексинца к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу подсудимый остаётся под стражей. Приговор не вступил в законную силу.