К 9,5 годам колонии за убийство приговорили мужчину в Алексине Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Трагедия произошла 21 мая в Алексине: в квартире на улице Монтажная между подсудимым и потерпевшим возник конфликт. Будучи нетрезвым, обвиняемый около 9 вечера нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в грудную клетку - мужчина скончался на месте.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил алексинца к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу подсудимый остаётся под стражей. Приговор не вступил в законную силу.