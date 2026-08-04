Жительница Ясногорского района фиктивно зарегистрировала семерых иностранцев. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники полиции Ясногорского района выявили факт нарушения миграционного законодательства. По предварительным данным, 29-летняя местная жительница, работающая кладовщиком в коммерческой организации, оформила фиктивную постановку на учет семерых иностранных граждан. Регистрация была проведена по адресу дома на улице Советской в Ясногорске.

При этом женщина заведомо не намеревалась предоставлять указанным лицам жилье для фактического проживания. В настоящее время подразделением дознания проводится процессуальная проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.