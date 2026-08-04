В Туле мать-алиментщицу привлекли к уголовной ответственности за долг 154 тысячи рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В отделении судебных приставов Тулы находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 34-летней местной жительницы. Женщина должна содержать свою несовершеннолетнюю дочь, однако без уважительных причин полностью отказалась от воспитания и финансовой помощи ребенку, ведя асоциальный образ жизни.

Ранее гражданка уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые она отбыла формально. При этом отношение матери к собственной дочери так и не изменилось. Игнорируя свой родительский долг, тулячка продолжила копить алиментную задолженность, сумма которой превысила 154 тысячи рублей.

Последовательная работа ведомства позволила собрать достаточную доказательную базу для защиты прав несовершеннолетней. Дознавателем УФССП России по Тульской области было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении матери.