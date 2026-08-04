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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:20

В ДТП с участием скорой помощи на улице Октябрьской в Туле погиб человек

Пятеро получили травмы
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с участием скорой помощи на улице Октябрьской в Туле погиб человек.

В ДТП с участием скорой помощи на улице Октябрьской в Туле погиб человек.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле на улице Октябрьской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Renault.

В результате столкновения погиб один человек. Еще пять участников происшествия получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полиции. Все обстоятельства и точные причины произошедшего в данный момент уточняются правоохранительными органами.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Тульской области.