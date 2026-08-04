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НовостиОбщество4 августа 2026 12:08

Ученица из Тулы стала победительницей «Большой перемены» и отправится в «Путешествие мечты»

Победителей лично поздравил президент России Владимир Путин
Игорь КОПЫТОВ
Ученица из Тулы стала победительницей «Большой перемены» и отправится в «Путешествие мечты». Фото: страница ВК тульского ЦО № 10.

Ученица из Тулы стала победительницей «Большой перемены» и отправится в «Путешествие мечты». Фото: страница ВК тульского ЦО № 10.

Варвара Комкова, ученица 7 «В» класса тульского Центра образования № 10 им. А. В. Чернова, стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграла главный приз - «Путешествие мечты».

Церемония награждения прошла в Красноярске, а победителей лично поздравил президент России Владимир Путин.

Проект «Большая перемена» объединяет талантливых ребят со всей страны, а «Путешествие мечты» - это уникальный образовательный маршрут по городам России: от Москвы до Владивостока. В программе - экскурсии и мастер классы.