Ученица из Тулы стала победительницей «Большой перемены» и отправится в «Путешествие мечты»

Варвара Комкова, ученица 7 «В» класса тульского Центра образования № 10 им. А. В. Чернова, стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграла главный приз - «Путешествие мечты».
Церемония награждения прошла в Красноярске, а победителей лично поздравил президент России Владимир Путин.
Проект «Большая перемена» объединяет талантливых ребят со всей страны, а «Путешествие мечты» - это уникальный образовательный маршрут по городам России: от Москвы до Владивостока. В программе - экскурсии и мастер классы.