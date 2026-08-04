Полицейские Новомосковска по горячим следам раскрыли кражу велосипеда. Фото: Алексей ФОКИН.

3 августа 36-летний житель города Донской обратился в дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что около двух часов ночи возле дома на улице Трудовые Резервы у него похитили велосипед марки RIDELITE. Причиненный ущерб владелец оценил более чем в 15 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа оперативно выехала на место происшествия и провела комплекс необходимых мероприятий. Благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения полицейские в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее не судимый житель Новомосковска, работающий мойщиком вагонов.

Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время следователь возбудил уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.