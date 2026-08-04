Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

3 августа в 18:25 в Алексине произошло дорожно транспортное происшествие около дома № 28 по улице Ф. Энгельса. По предварительной информации, 16-летний подросток управлял мотоциклом SEVEN MEDALIST. При обгоне он столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир – 15-летняя девочка. Обоих несовершеннолетних доставили в больницу. В момент ДТП водитель был в шлеме, а пассажир — без специальной экипировки.