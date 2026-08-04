В Туле директора стройфирмы будут судить за сокрытие 12 миллионов рублей от налоговой Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный отдел по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации. Его обвиняют в сокрытии денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководитель компании умышленно скрыл от ФНС доходы организации на сумму свыше 12 млн рублей - он сделал это, чтобы не выплачивать задолженность по налогам и страховым взносам.

В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность директора к преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.