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НовостиОбщество4 августа 2026 11:36

Туляка задержали в Петербурге за организацию опасных экскурсий по крышам

Ему грозят обязательные работы до 360 часов или ограничение свободы до двух лет
Игорь КОПЫТОВ
Туляка задержали в Петербурге за организацию опасных экскурсий по крышам

Туляка задержали в Петербурге за организацию опасных экскурсий по крышам

Фото: материалы пресс-служб.

В Санкт-Петербурге по подозрению в оказании небезопасных услуг задержан 29-летний уроженец Тульской области.

По версии следствия, в июле мужчина незаконно организовал экскурсии по крышах домов на Невском проспекте для осмотра панорам города. Он собирал группы желающих посмотреть на город с высоты, игнорируя все правила безопасности. Правоохранители обнаружили нарушителей благодаря рекламе.

В отношении мужчины следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.