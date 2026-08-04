Туляка задержали в Петербурге за организацию опасных экскурсий по крышам Фото: материалы пресс-служб.

В Санкт-Петербурге по подозрению в оказании небезопасных услуг задержан 29-летний уроженец Тульской области.

По версии следствия, в июле мужчина незаконно организовал экскурсии по крышах домов на Невском проспекте для осмотра панорам города. Он собирал группы желающих посмотреть на город с высоты, игнорируя все правила безопасности. Правоохранители обнаружили нарушителей благодаря рекламе.

В отношении мужчины следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.