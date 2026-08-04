Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 11:14

Из Тульской области незаконно вывели 80 млн рублей

Преступление раскрыла таможенная служба
Игорь КОПЫТОВ
Из Тульской области незаконно вывели 80 млн рублей

Из Тульской области незаконно вывели 80 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Тульской таможни выявили схему незаконного перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов. За рубеж было выведено более 80 млн рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

20 летний туляк за вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации в качестве номинального генерального директора фирмы. Его данные внесли в ЕГРЮЛ, но фактически молодой человек не управлял организацией. При этом третьи лица использовали его доступ к системе дистанционного банковского обслуживания.

Через фирму злоумышленники заключили контракт с Турцией и перевели средства за строительные материалы, которые в Россию так и не поступили.

Действия участников схемы раскрыли тульские таможенники. Возбуждено уголовное дело, организаторам грозит до 10 лет лишения свободы.