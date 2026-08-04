В Тульской области осудили двоих мужчин за выращивание и попытку сбыта каннабиса Фото: материалы пресс-служб.

Алексинский межрайонный суд вынес приговор 32-х и 43-летним жителям Москвы и Калужской области. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет и в незаконном культивировании наркосодержащих растений группой лиц по предварительному сговору.

Как установил суд, с сентября 2025-го по март 2026 года мужчины организовали выращивание каннабиса в деревне Ботня Алексинского района. Для этого они использовали заглубленные под землю морские контейнеры. В итоге подсудимые вырастили и собрали более 5 кг наркотического вещества. Сбывать его планировали через интернет, размещая «закладки» на территории региона.

Преступную схему пресекли сотрудники полиции в ходе оперативно розыскных мероприятий - наркотики были изъяты.

Суд приговорил одного к 7 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а второго - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и такому же штрафу. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

Мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступлений, конфискованы в доход государства.