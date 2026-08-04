Тулячка отдала мошенникам почти 9 миллионов рублей за фейковые инвестиции. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в полицию Тульской области поступило четыре заявления от граждан, ставших жертвами мошенников. Возраст обманутых людей варьируется от 37 до 51 года. Общий материальный ущерб от преступных действий злоумышленников составил 9 миллионов 406 тысяч рублей.

Самую крупную сумму потеряла 37-летняя жительница Центрального округа Тулы. По словам потерпевшей, в течение нескольких месяцев неизвестный человек в социальных сетях настойчиво уговаривал ее вложить деньги в якобы выгодные инвестиционные проекты, обещая гарантированный и легкий доход.

Женщина поверила уловкам афериста и перевела на неустановленный банковский счет 8 миллионов 831 тысячу 500 рублей. Ожидаемой прибыли она так и не дождалась, а лжеброкер просто перестал выходить на связь. Осознав факт обмана, тулячка немедленно обратилась в правоохранительные органы.