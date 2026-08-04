Житель Узловой предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти. Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительные материалы в отношении 43-летнего местного жителя. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности привели к гибели человека.

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2026 года в одной из квартир на улице 14 Декабря в Узловой. Подсудимый, уже имевший судимость, употреблял алкоголь вместе с двумя приятелями. Между мужчинами вспыхнула внезапная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес своему оппоненту не менее восьми сильных ударов кулаком в лицо. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.