День огурца отметили в селе Жуково Белевского района Фото: Алексей ФОКИН.

В селе Жуково Белевского района прошли сразу два праздника - День огурца и День села. День огурца отмечают в селе уже 20 лет - он стал настоящей визитной карточкой населенного пункта.

На празднике выступили творческие коллективы, для гостей организовали конкурсы, угощения и фотозону. Особенно активно в активностях участвовали семьи: родители вместе с детьми пробовали блюда, фотографировались и принимали участие в конкурсах.

Жителей села наградили за вклад в развитие малой родины, труд и преданность родному краю.

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