5 августа в Туле организуют бесплатную раздачу воды. Фото: Алексей ФОКИН.

5 августа с 8:00 до 24:00 в Туле запланировано масштабное прекращение подачи холодной воды. Ограничения затронут южную часть Советского, Центрального и Привокзального округов города.

Полное отключение ожидается в квартале южнее улицы Пушкинской, который ограничен проспектом Ленина, улицей Рязанской и Калужским шоссе. Также без воды останутся деревни Гостеевка, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, поселок Косая Гора, район «Зеленстроя» и военный городок Берники. В микрорайоне «Петровский квартал», поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, а также в селах Зайцево, Харино, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово и Скуратовских поселках прогнозируется лишь пониженное давление в системе.

Коммунальные службы настоятельно рекомендуют жителям заранее сделать запасы воды. После возобновления подачи возможно временное ухудшение ее качества, в частности повышение мутности и содержания железа.

Администрация организует бесплатную раздачу питьевой воды. Жители смогут набрать ее как из стационарных киосков ООО «Ключ Здоровья», так и из специальных автомобилей-цистерн.

В Советском округе киоски будут работать с 9:00 до 20:00 по адресам: улица Свободы, 58, проспект Ленина, 74А, улица 9 Мая, 16 и улица Ленинградская, 19. Автоцистерна будет дежурить в Толстовском сквере (с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00).

В Привокзальном округе точек выдачи больше всего. Киоски откроются на улицах Седова (дома 2, 25, 35), Макаренко (15к2), Сурикова (16), Генерала Маргелова (5А), а также на проспекте Ленина (136), в поселках Рассвет (36), Косая Гора (улицы Максима Горького, 2 и 36, улица Генерала Горшкова, 1), Новый (улица Индустриальная, 3), Иншинский (63), на Парашютном проезде (34а), улице Летчика Пирожкова (5) и на пересечении улиц Болотова и Рогова (27/59). Подвоз воды из автомобиля будет организован на проспекте Ленина, 126 (с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 20:00) и на улице Ползунова, 2а (с 12:30 до 15:30).

В Центральном округе киоски будут доступны в поселках Скуратово (улица Новоселов, 1 и 4к4), Менделеевский (улица Ленина, 19), а также на улицах Льва Толстого (81), Николая Руднева (53 и 5), Рязанской (32, корпус 3), Бандикова (12а), проспекте Ленина (131) и на улице Перекопской (3а). Вода из автомобиля будет раздаваться на проспекте Ленина, 111, в утренние часы с 9:00 до 12:00.