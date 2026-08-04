В Туле на территории Ваныкинской больницы начался снос долгостроя. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле стартовали активные работы по ликвидации объекта незавершенного строительства, который долгое время находился на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина.

Специальная строительная техника вышла на объект для разборки кирпичных конструкций. Экскаваторы демонтируют стены, а массивные железобетонные плиты перекрытий уже сняты и аккуратно сложены в зоне выезда с территории больницы. Параллельно с разборкой конструкций рабочие занимаются погрузкой и вывозом образовавшегося строительного мусора, чтобы не захламлять территорию медицинского учреждения.

В задачи подрядной организации входит полный снос сооружения. Специалисты должны демонтировать не только все надземные части здания, но и его подземные элементы, включая фундамент.