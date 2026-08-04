У сгоревшего военного госпиталя в Туле установили защитные ограждения и настил. Фото: Алексей ФОКИН.

В центре Тулы появились временные защитные сооружения у здания сгоревшего военного госпиталя. Со стороны улиц Советской и Союзной установили специальные ограждения и пешеходный настил, которые традиционно применяются на строительных и ремонтных объектах.

В администрации Центрального территориального округа пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения полной безопасности горожан, проходящих мимо аварийного здания.

Напомним, крупный пожар произошел 13 января 2025 года. Огонь вспыхнул на третьем этаже, а предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате полностью обрушилась кровля вместе с легендарным шпилем на углу крыши, а также выгорели потолочные перекрытия третьего этажа и частично повреждены конструкции между вторым и третьим уровнями.