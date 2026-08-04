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НовостиОбщество4 августа 2026 9:03

Приставы изъяли ножи у посетительницы суда в Туле

Женщина скрыла запрещенные предметы при досмотре и получила административный протокол
Михаил КОРЕНЮГИН
Приставы изъяли ножи у посетительницы суда в Туле.

Приставы изъяли ножи у посетительницы суда в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.

В здание Советского районного суда Тулы пришла 46-летняя женщина. На входе судебный пристав ознакомил ее со списком запрещенных предметов и предупредил об ответственности за нарушение правил поведения.

Посетительница заверила сотрудника, что ничего запрещенного при себе не имеет. Однако во время досмотра личной сумки женщины пристав обнаружил два складных ножа. Предметы сразу же изъяли.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном правонарушении за неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению порядка в суде.