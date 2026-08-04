783 миллиона рублей потратили на содержание чиновников в Тульской области за полгода. Фото: Алексей ФОКИН.

За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Тульской области выделил 783,1 миллиона рублей на денежное довольствие государственных гражданских служащих. Общая штатная численность этих сотрудников в регионе составляет 1154 человека.

Большая доля этих средств и кадровых ресурсов направлена в органы исполнительной власти и аппарат правительства, где трудятся 840 человек, а расходы достигли 606,3 миллиона рублей. Значительные суммы также ушли на обеспечение работы мировых судей, чей аппарат насчитывает 155 сотрудников при затратах в 75,5 миллиона рублей. Меньшие бюджеты освоили аппарат Тульской областной Думы с 45 служащими и расходами в 34,4 миллиона рублей, а также избирательная комиссия, где работают 60 человек при затратах в 32,6 миллиона рублей. На содержание 49 сотрудников счетной палаты было выделено 30,4 миллиона рублей. Самым малочисленным оказался аппарат уполномоченных, который состоит всего из пяти человек с расходами в 3,8 миллиона рублей.

Кроме того, за отчетный период численность работников различных государственных учреждений области достигла 53 230 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили внушительные 11,48 миллиарда рублей, причем в эту сумму не включены страховые взносы и иные начисления на заработную плату.