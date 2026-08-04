В тульских Кондуках снимают новую киносказку «Спящая красавица» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Романцевских горах Узловского района прошли съемки эпизодов полнометражного фильма «Спящая красавица». Площадкой для работы команды стали живописные локации Кондуков. Съемки состоялись 31 июля и 1 августа.

В новой эпической сказке снимаются Виталия Корниенко, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Анастасия Талызина и Арсений Попов. Для некоторых артистов проект станет необычным опытом: Настасья Самбурская впервые пробует себя в жанре сказки, а Арсений Попов впервые появится на большом экране в масштабной эпической постановке. Особое внимание творческая группа уделяет дуэту главных героев — Алексея Онежена и Виталии Корниенко.

Режиссер картины - Анарио Мамедов («Последний Аксель», «Зять», «Мое любимое привидение»). Премьера запланирована на 2027 год.