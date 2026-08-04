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НовостиПроисшествия4 августа 2026 7:58

За незаконное хранение марихуаны оштрафовали жителя Донского Тульской области

На суде мужчина признал вину
Игорь КОПЫТОВ
За незаконное хранение марихуаны оштрафовали жителя Донского Тульской области

За незаконное хранение марихуаны оштрафовали жителя Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

В Донском вынесли постановление в отношении мужчины, признанного виновным в незаконном хранении наркотического средства и оштрафован на 5 000 рублей.

Как установил суд, вечером 30 июня он находился в микрорайоне Новоугольный города Донского. В его рюкзаке обнаружили бумажный сверток с каннабисом (марихуаной) массой 0,18 грамма. При этом значительным размером каннабиса считается масса от 6 граммов.

На суде мужчина признал вину и выразил раскаяние.

Постановление пока не вступило в законную силу.