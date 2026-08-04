За незаконное хранение марихуаны оштрафовали жителя Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.
В Донском вынесли постановление в отношении мужчины, признанного виновным в незаконном хранении наркотического средства и оштрафован на 5 000 рублей.
Как установил суд, вечером 30 июня он находился в микрорайоне Новоугольный города Донского. В его рюкзаке обнаружили бумажный сверток с каннабисом (марихуаной) массой 0,18 грамма. При этом значительным размером каннабиса считается масса от 6 граммов.
На суде мужчина признал вину и выразил раскаяние.
Постановление пока не вступило в законную силу.