Тульский Роспотребнадзор вынес 802 предостережения о нарушениях в сфере защиты прав потребителей. Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области сделало серьезный упор на профилактическую работу. Главная цель этих действий заключается в том, чтобы заранее помогать предпринимателям разбираться в законах, предотвращать ошибки и защищать права потребителей до нанесения реального ущерба.

За шесть месяцев специалисты ведомства организовали более 2,5 тысячи различных профилактических мероприятий. Особое внимание уделили просвещению, и представители бизнеса получили свыше тысячи подробных консультаций по вопросам проведения проверок, порядка их обжалования и правил работы с покупателями. Сотни разъяснений также были опубликованы на официальном сайте и в средствах массовой информации или озвучены на тематических семинарах.

На основании жалоб граждан или выявленных признаков надвигающихся проблем бизнесу вынесли 802 официальных предостережения о недопустимости несоблюдения закона в потребительской сфере. Инспекторы также провели 119 профилактических визитов, в ходе которых лично разъясняли владельцам объектов конкретные требования, предъявляемые к их деятельности.

Кроме того, 171 компания самостоятельно прошла процедуру оценки своего соответствия обязательным требованиям на портале Роспотребнадзора.