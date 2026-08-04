Ансамбль кельтских арф Moscow Harp Orchestra даст концерт в Ясной Поляне. Фото: Алексей ФОКИН.

22 августа в Доме культуры Ясная Поляна состоится концерт музыкального путешествия от ансамбля кельтских арф Moscow Harp Orchestra. В программе вечера прозвучат традиционные ирландские и шотландские мелодии, латиноамериканские ритмы, русские народные напевы и знакомые композиции из кинофильмов. Мероприятие начнется в 17:00.

Главной особенностью выступления станет уникальный состав участников и редкое сочетание инструментов. На сцене одновременно зазвучат четыре арфы, перкуссия и никельхарпа, которая представляет собой старинную шведскую клавишную скрипку. Подобный ансамбль создает многослойное и глубокое звучание, которое редко можно услышать на обычных концертах.

Артисты не только исполнят музыкальные произведения, но и познакомят публику с историей и устройством своих инструментов. Музыканты расскажут о причинах разноцветного окрашивания арфовых струн, о происхождении никельхарпы и о секретах взаимодействия струнных с ударными.

После завершения официальной части программы все желающие смогут рассмотреть экспонаты, сделать фотографии и даже самостоятельно извлечь первые звуки из необычных инструментов под руководством профессионалов.

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