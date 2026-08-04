В Тульской области ликвидировали два пожара за минувшие сутки.

Фото: Алексей ФОКИН.
За прошедшие сутки в Тульской области не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций или происшествий на водных объектах. Однако сотрудникам экстренных служб пришлось оперативно реагировать на несколько возгораний и дорожных инцидентов. Огнеборцы потушили два техногенных пожара, и в обоих случаях обошлось без пострадавших.
В деревне Тетерево Заокского района спасатели ликвидировали возгорание в частном жилом доме на площади 30 квадратных метров. Для тушения огня привлекались семь человек и три единицы специальной техники.
Еще один пожар произошел в садоводческом некоммерческом товариществе Строитель-2 в поселке Озерный городского округа Тулы. Там выгорела дача на аналогичной площади, и с пламенем успешно справились девять спасателей на трех машинах.
Кроме того, подразделения МЧС России выезжали для ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий. Спасатели оказывали помощь на местах аварий, которые произошли в городе Ефремов и в городе Щекино.