В Новомосковске автомобиль Kia сбил двух мальчиков на мотоцикле. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске на улице Центральном деревни Озерки вечером 2 августа произошло ДТП. Там примерно в 19:40 столкнулись легковушка и мотоцикл.

По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с мотоциклом Progasi, за рулем которого находился 17-летний мальчик.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.