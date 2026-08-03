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НовостиПроисшествия3 августа 2026 14:42

В Новомосковске автомобиль Kia сбил двух мальчиков на мотоцикле

Несовершеннолетних госпитализировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске автомобиль Kia сбил двух мальчиков на мотоцикле.

В Новомосковске автомобиль Kia сбил двух мальчиков на мотоцикле.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске на улице Центральном деревни Озерки вечером 2 августа произошло ДТП. Там примерно в 19:40 столкнулись легковушка и мотоцикл.

По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с мотоциклом Progasi, за рулем которого находился 17-летний мальчик.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.