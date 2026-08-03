4 августа в Туле без света останутся жители Скуратовских поселков и Заречья Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:

с 9:00 до 16:00 - ул. Ген. Маргелова, 7, 7-а, 9, 11, 13-а, 13-в, 17-а; ул. Мезенцева, 2-30 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 29; ул. Станиславского, 1, 1-а, 37-а, 29, 31, 32, 33, 35, 42, 48; пер. Станиславского, 1, 2, 3; ул. Пархоменко, 4-14( чётн.), 1-5 (нечётн.), 40, 46, 48; пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; пер. Южный, 12; ул. Ак. Павлова, 15, 38; пер. Городской, 1-40 (все дома); пр-зд Рабочий, 1, ул. Головина, 15;

с 9:00 до 17:00 - п. 2-й Западный: ул. Октябрьская, 236; ул. Маяковского, 52, 39; ул. Пушкина, 17; Стадионный пр-зд, 1; ул. Новосёлов, 1; п. Октябрьский, 236-а, 238-а; п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15; ул. Киреевская, 9,10, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95; п. Октябрьский, 12-21, 11-а, 19-б; п. Трудовой, 141, 141-а, 143, 144; п. Южный: ул. Рабочая, 1-11, 31-40, 51-59, 28, 28-а, 39-а, 39/3, 48, 49, 49-а, 50, 50-а, 53-а, 53-б, 54-а, 59-а; Венёвское шоссе, 31, 23;

с 9:00 до 17:30 - ул. Комсомольская, 167, 171, 175, 226-а, 230; ул.Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31, 34, 36, 40; пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27, 32, 34; ул. Герцена, 144, 201; ул. Токарева, 70-а, 78, 80.