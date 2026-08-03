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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:51

В ДТП в Веневском районе пострадали два несовершеннолетних мальчика на мопеде

В ДТП в Веневском районе пострадали два несовершеннолетних мальчика на мопеде
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Веневском районе пострадали два несовершеннолетних мальчика на мопеде.

В ДТП в Веневском районе пострадали два несовершеннолетних мальчика на мопеде.

Фото: материалы пресс-служб.

В Веневском районе на 2-ом километре автодороги «Грицовский-Новомосковск» днем 2 августа произошло ДТП с несовершеннолетними пострадавшими.

По предварительной информации, 15-летний мальчик, управляя мопедом «Альфа», при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 20-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали водитель и 15-летний пассажир мототранспорта. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.